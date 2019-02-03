اليمن.. إحباط تهريب صواريخ وطائرات مسيرة لميليشيا الحوثي الإيرانية

2019/02/03 | 03:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية اليمنية ، إحباطتهريب كميات من الصواريخ و طائرات بلا طيار محمّلة على شاحنات متوسطة كانت في طريقها إلى صنعاء.

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