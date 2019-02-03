تفاصيل مؤامرة

2019/02/03 | 03:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انزعاج شديد وفزع كبير أصاب تنظيم الحمدين من الزيارة المرتقبة لقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، إلى أبوظبي، غدا الأحد، والتي تبرز مكانة الإمارات كمنارة للتسامح الديني والتعايش السلمي بين مختلف الأديان والثقافات.

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