الحكومة اليمنية: الانقلاب الحوثي تسبب بكارثة إنسانية خطيرة

2019/02/03 | 04:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الحكومة اليمنية، أمس السبت، إن الانقلاب الحوثي تسبب في كارثة إنسانية بلغت أرقاما خطيرة، وذلك في أعقاب تدمير الميليشيا المدعومة من إيران مقدرات ومؤسسات الدولة اليمنية واستخدامها في خدمة مصالحها.

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