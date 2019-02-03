موعد مباراة النصر ضد القادسية، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

2019/02/03 | 04:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال

يفتح ملعب الملك فهد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين النصر والقادسية، وذلك يوم الأربعاء القادم 6 فبراير 2019، الموافق 1 جمادى الآخرة 1440 هجريًا، في إطار منافسات الجولة الـ19 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19.



تلقى العالمي الخسارة الثالثة له هذا الموسم على يد فريق التعاون بثلاثة مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الإثنين على ملعب بريدة، وبهذه الخسارة تجمد رصيد الفريق عند النقطة 37 وبفارق ثلاث نقاط فقط عن الهلال المتصدر حاليًا جدول الترتيب والذي تبقى له مباراة أمام الفتح في نفس الجولة.، فبعد أن خاض الفريق 18 مباراة في الدوري، حقق الفوز 11، وتعادل في أربع وتلقى ثلاث هزائم.

يقدم القادسية موسمًا غير مقنع حتى الآن في الدوري السعودي، ويحتل الفريق حاليًا المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة خلف الفيصلي الذي يحتل المركز الثامن، وكانت آخر مباريات الفريق في الدوري الفيحاء وحققوا الفوز في هذا اللقاء بهدفين دون رد، فحتى الآن خاض الفريق 18 مباراة، حقق الفوز في سبع مباريات وتعادل في إثنين وخسر في تسع مواجهات.



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موعد مباراة النصر ضد القادسية والقنوات الناقلة رسميًا - النصر السعودي يتعاقد مع عبد الله الخيبري المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة النصر - القادسية استاد الملك فهد الأربعاء 6 فبراير 2019، 1 جمادى الآخرة 1440 هجريًا، 19:15 بتوقيت مصر، 20:15 بتوقيت السعودية KSA SPORT الغيابات والتشكيل المتوقع النصر لن يفتقد العالمي أي لاعب بداعي الإصابة أو الإيقاف في هذا اللقاء، وسيكون الفريق كامل العدد في المباراة أمام القادسية.



أنهت إدارة نادي ⁧#النصر⁩ رسمياً التوقيع مع نجم المنتخب السعودي ونادي الشباب الكابتن عبدالله الخيبري بعقد يمتد لثلاث سنوات .كما أنهت إدارة النادي إجراءات شراء المدة المتبقية من عقده مع نادي الشباب ليتمكن النادي بذلك من تسجيله رسمياً في كشوفات الفريق .⁧#عبدالله_الخيبري_عالمي pic.twitter.com/nt8B6iOZb4— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 2, 2019لن يغير المدرب روي فيتوريا طريقته المعتاد عليها منذ توليه المهمة، وسيدفع براموس وأوفيني في مركز قلب الدفاع، بينما سيعتمد على عبد الرزاق حمد الله في خط الهجوم، وخلفه الثلاثي أحمد موسي، يحيى الشهري، نور الدين أمرابط.

التشكيل | 4-2-3-1

براد جونزجوليانو فيكتور - كريستيان راموس - برونو أوفيني - سلطان الغنامحمد آل منصور - بيتروسأحمد موسى - يحيى الشهري - نور الدين أمرابطعبد الرزاق حمد الله

الغيابات والتشكيل المتوقع للقادسية لن يغيب عن القادسية أي لاعب للإصابة أو الإيقاف في المباراة ضد النصر، وستكون جميع الأرواق متاحة أمام المدرب إيفايلو بيتيفا لخوض هذا اللقاء الصعب.بيتيفا: "سعيد بالإنتصار وعودة روح الفريق"#القادسية_الفيحاء#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/Rflo24zQy4— نادي القادسية السعودي (@qadisiyah1967) February 2, 2019سيبدأ المدرب البلغاري بنفس الطريقة الذي اعتاد عليها مع الفريق في الدوري السعودي، وسيدفع بالثنائي ويليامز، فواز فلاتة في قلب الدفاع، وسيتولى قيادة خط هجوم الفريق جورجي سيلفا ومن خلفه الثنائي بيسمارك، إيلتون جوزيه.



التشكيل | 4-3-2-1 جاك دنكانإبراهيم الشعيل - ريس ويليامز - فواز فلاتة - مختار بلخيترشايع شراحيلي - محمد فتاو - نايف هزازيبيسمارك فيريرا - إيلتون جوزيهجورجي سيلفا

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