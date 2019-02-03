2019/02/03 | 04:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا ما كتبته نانسي عجرم عن طفلتها الثالثة "ليا"نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، صورة لقدمي مولودتها الجديدة عبر حسابها على إنستغرام، دون أن تكشف عن ملامحها.وكتبت مع الصورة "جميلتي ليا، أنتظر أن نسير معا خلال رحلتك في الحياة، وأعدك أن أكون معك طوال الوقت، لقد أحببناك وانتظرنا قدومك".

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