2019/02/03 | 05:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوالغيط يدعو لحل شامل لمشكلة الميليشيات في ليبياالقاهرة - دعا أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، لـ”حل شامل لمشكلة الميليشيات المسلحة الليبية”، محذرا من أن عدم الحل لن يضمن الإتمام الناجح للاستحقاقات الانتخابية المنتظرة.‎جاء ذلك في بيان للجامعة العربية عقب لقائه المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، الذي قام بزيارة إلى القاهرة، لبحث “سبل حلحلة الأزمة الليبية والتوصل إلى تسوية متكاملة للوضع في البلاد وبشكل يفضي إلى إتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية”.وشدد أبوالغيط على “ضرورة التوصل إلى حل جذري وشامل ودائم لمشكلة الميليشيات المسلحة (لم يسمها) التي تعمل خارج سلطة الدولة”.وأشار إلى أنه بدون هذا الحل “لن يتسنى تحقيق التقدم المأمول على صعيد المسار السياسي وضمان الإتمام الناجح للاستحقاقات الدستورية والانتخابية المنتظرة”.ووفق البيان “اتفق أبوالغيط وسلامة على أهمية الاستمرار في جهود بناء الثقة بين الأطراف الليبية، وتشجيعها على تجاوز خلافاتها والتوافق على الخطوات والإجراءات والقواعد اللازمة لتنظيم الاستحقاقات المتبقية وفق إطار اتفاق الصخيرات”.وأبدى أبوالغيط وسلامة، “تطلعهما لمواصلة هذا العمل المشترك في إطار المجموعة الرباعية المعنية بليبيا والتي تجمعهما مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، والتي يجري الترتيب لانعقاد اجتماعها المقبل”، دون تحديد موعد.كما اتفقا على أهمية أن يكون الملتقى الجامع الوطني على الأراضي الليبية، وأشارا إلى أن الملتقى لم يؤجل ولكن لم يحدد له تاريخ بعد.ومع بدايات العام 2019، يترقب المجتمع الدولي والليبيون، انعقاد الملتقى الوطني، وهو أحد بنود خارطة طريق أعلنتها الأمم المتحدة، منذ أقل من عامين.وذكر سلامة أنه “سيتم تحديد موعد عندما تنتهي التحضيرات ويكون هناك مستوى عال من التفاهم بين الأطراف قبل الاجتماع وهذا ما نعمل عليه”.وردًا على سؤال حول تصوره لمستقبل الانتخابات الليبية، أجاب “الليبيون يريدون انتخابات ونحن نقول مرحبا بالانتخابات والانتخابات النيابة آن أوانها”.واستدرك “نريد انتخابات في أسرع وقت، لكن يجب أن تكون حلا لمشكلة وليس تفاقما للأوضاع بليبيا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبوالغيط يدعو لحل شامل لمشكلة الميليشيات في ليبيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبوالغيط يدعو لحل شامل لمشكلة الميليشيات في ليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).