بالصورة: لحظة مقتل روائي في كربلاء

2019/02/03 | 05:25

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كربلاء - كلمة

اطلق مسلحون مجهولون النار ليلة امس على الكاتب والروائي

علاء مشذوب،في محافظة كربلاء واردوه قتيلا.

وقال مصدر أمني، إن ” مسلحين مجهولين اطلقوا النار على

الكاتب والاديب علاء مشذوب الخفاجي بالقرب من باب منزله في شارع

ميثم التمار، وسط محافظة كربلاء”.

والمشذوب من مواليد 1968 تخرج في كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد

عام 1992-1993، وحاصل على ماجستير فنون جميلة عام 2008- 2009، وعلى

دكتوراه فنون جميلة عام 2013- 2014.

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