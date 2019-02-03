في الحديدة اليمنية.. عائلات تأكل من القمامة وجرحى لا يصلهم الإسعاف

2019/02/03 | 05:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل تواصل الحرب الأهلية في اليمن وفشل الهدنة التي كانت برعاية الأمم المتحدة بغية وضع حد للصراع الدامي في مدينة الحديدية

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