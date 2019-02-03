سوريا تنتظر محاسبة مرتكبي جرائم الحرب.. 37 عاما على مجزرة حماة

2019/02/03 | 05:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حلت السبت الذكرى الـ37 لمجزرة حماة (وسط سوريا) التي اقترفها نظام الرئيس السابق حافظ الأسد، وقتل فيها عشرات الآلاف من المدنيين السوريين

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