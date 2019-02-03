2019/02/03 | 05:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تقدر الأحزاب السياسية التونسية العلمانية أو سليلة الفكر اليساري منذ ثورة يناير 2011 على الصمود أمام الأزمات الداخلية التي باتت لا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا يخسر اليسار أمام الإسلاميين والشعبويين) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا يخسر اليسار أمام الإسلاميين والشعبويين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).