إيران تستعرض إنجازاتها العسكرية في ذكرى الثورة

2019/02/03 | 06:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاولت إيران من خلال إعلانها السبت عن تجربة جديدة لإطلاق صاروخ عابر جديد يتجاوز مداه 1300 كلم استعراض إنجازات مزعومة مع الاحتفال

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