أردوغان يستقبل نوابا عربا في الكنيست الإسرائيلي

2019/02/03 | 06:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أردوغان يستقبل نوابا عربا في الكنيست الإسرائيلياستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نوابا عربا في الكنيست الإسرائيلي، وجدد لهم التزام بلاده بدعم الشعب الفلسطيني بكافة الإمكانات المتاحة.وقال أردوغان خلال اللقاء الذي جرى في اسطنبول بعيدا عن وسائل الإعلام، إن أنقرة تستخدم كل إمكاناتها من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام والاستقرار في فلسطين، بحسب مصادر في الرئاسة التركية.كما أكد على أن تركيا ستواصل وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ولن تدير ظهرها لقضيته، وأضاف: "سنواصل تقاسم كل الإمكانات الموجودة بين أيدينا مع أشقائنا الفلسطينيين".وقدم الرئيس التركي شكره للنواب العرب على مهمتهم الصعبة في تمثيل إرادة الشعب الفلسطيني، داعيا إياهم لمواصلة العمل معا.

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