2019/02/03 | 07:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

Sputnik

Минобороны РФ

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تعليق الولايات المتحدة مشاركتها في معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى.

وجاء في المقال:يجتمع ممثلو القوى النووية الخمس (روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، فرنسا، الصين) في بكين يومي 30 و31 يناير لمناقشة الحد من التسلح.



ومن الممكن أن يطرح في الاجتماع، الذي سيحضره كل من نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ونظيرته الأمريكية أندريا تومبسون، موضوع معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى.



الولايات المتحدة، كما ذكرت "بلومبرغ"، تعتزم "تعليق المشاركة" في المعاهدة بعد 2 فبراير.



لم يقدم المصدر الدبلوماسي لـ "بلومبرغ" أي تفاصيل حول ما إذا كان "التعليق" يعني الخروج اللاحق من المعاهدة.وفي الصدد، قال الخبير العسكري، نائب مدير معهد الدول المستقلة، العقيد فلاديمير إفسييف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "الأمريكيون، بتعليقهم المشاركة في المعاهدة، يعلنون رسميا الانسحاب لمدة ستة أشهر، والمعاهدة بعدها تكون صالحة لستة أشهر أخرى.



بعد هذا الأجل يتم إنهاء العمل بها.



لم نتمكن من التوصل إلى حل وسط، لأن موقف الولايات المتحدة كان في البداية غير بناء.



قرروا أولا الخروج، ثم بدأوا في البحث عن مبرر.



ويرجع هذا الخروج إلى حقيقة أن تحليل خبراء البنتاغون أظهر أن الولايات المتحدة لا تستطيع إنتاج أجهزة أرضية تفوق سرعة الصوت على مدى أكثر من 5500 كيلومتر.



بعد ذلك، جرى التصعيد"...وأضاف إفسييف: "حتى قبل وصول بولتون إلى موسكو، تقرر أن يدرج في الميزانية العسكرية الأمريكية برنامج لإنتاج صاروخ كروز أرضي ينتهك أحكام المعاهدة.



أي أن القرار اتخذ في وقت سابق.



الدافع الآخر هو الحاجة لردع الصين والرغبة في توتير علاقات روسيا مع أوروبا الغربية.



مع ألمانيا بالدرجة الأولى: يبتزون ألمانيا بنشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى جديدة على أراضيها".المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا تطلق سباقا في الأسلحة فرط الصوتية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا تطلق سباقا في الأسلحة فرط الصوتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).