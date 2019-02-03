2019/02/03 | 07:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملعب الصناعة يحتضن لقاء فريقي الحسين والبحري صمن منافسات الجولة {15} تنطلق منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز، يوم الاثنين المقبل، بلقاء وحيد بين فريقي الحسين والبحري في ملعب الصناعة، بينما تستكمل مباريات الجولة يوم الثلاثاء بخمسة لقاءات.حيث سيلتقي فريق أمانة بغداد فريق الشرطة في ملعب الاول، والحدود يضيف فريق النجف في ملعب التاجي، وفريق اربيل يستقبل في ملعبه فريق الميناء، وفريق الكرخ يشد رحاله الى الديوانية لمواجهة اصحاب الارض، وسيكون ملعب الشعب مسرحا للقاء القوة الجوية مع فريق نفط الوسط..وتختتم الجولة يوم الاربعاء بأربعة لقاءات، اذ يضيف فريق نفط الجنوب فريق السماوة في ملعب الفيحاء، ويلتقي فريق الصناعات الكهربائية فريق الطلبة في ملعب التاجي، ويواجه فريق النفط فريق الكهرباء في ملعب الصناعة، ويضيف فريق الزوراء فريق نفط ميسان في ملعب الشعب .علما ان جميع المباريات ستقام عند الساعة الثانية والنصف ظهرا ما عدا المباراتين اللتين ستقامان على ملعب الشعب فتكونان عند الساعة 45-4.

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