قريباً … اطلاق نسخة جديدة من “سوبر ماريو”

2019/02/03 | 07:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت الشركة اليابانية، “نينتيندو”، أنها بصدد تطوير نسخة جديدة كليا من لعبة الفيديو الشهيرة، “سوبر ماريو”، بالتعاون مع شركة التطبيقات العالمية، “لاين”.ويجري تطوير اللعبة الجديدة لتناسب الهواتف الذكية حصريا، في محاولة من “نينتيندو” للامتداد إلى سوق التطبيقات الرقمية.كما تحمل النسخة القادمة من اللعبة اسم، “عالم الدكتور ماريو”، في حين تطلقها الشركة […]

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