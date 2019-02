زوران ماميتش: بتعاون جمهور الهلال ومسؤوليه سنكتب التاريخ

2019/02/03 | 07:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر أعرب الكرواتي زوران ماميتش؛ المدير الفني للهلال السعودي، عن سعادته بتولي المسؤولية الفنية للزعيم، مؤكدًا على ثقته في كتابة تاريخ مع جمهور الموج الأزرق

الكرواتي كان قد تولى منصب المدير الفني للزعيم منذ أيام خلفًا للبرتغالي خورخي جيسوس، الذي فسخ تعاقده مع النادي بالتراضي.

وكتب زوران، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شرف كبير لي أن أكون جزءًا من نادي الهلال، فخور للغاية كوني هنا".

وأضاف: "الزعيم يمتلك قائمة رائعة وجمهورًا عظيمًا، وواثق من أنه بتعاوننا معًا وبدعم مسؤولي النادي، سنكتب التاريخ".

It is a great honour to be part of #Alhilal and I am very proud to be here.



We have a great squad, amazing fans and I am sure that all of us together, with the support of the people in charge of the club, can make history! pic.twitter.com/8TO6oApayj— Zoran Mamić (@ZoranM_official) ٢ فبراير ٢٠١٩يذكر أن زوران يقود أولى مباراة رسمية له مع الهلال غدًا الإثنين، أمام الفتح، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الـ18 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويتصدر الزعيم جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه، وأمامه فرصة لتوسيع فارق النقاط لست أمام الفتح.

