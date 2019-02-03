مطالبات بتعزيز امن قضاء الرفاعي في ذي قار

2019/02/03 | 08:18

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وكالات:

دعا قائم مقام قضاء الرفاعي التابع إلى محافظة ذي قار جمال مسير اليوم السبت إدارة المحافظة وقيادة الشرطة إلى دعم الواقع الأمني في القضاء.





وكالات:دعا قائم مقام قضاء الرفاعي التابع إلى محافظة ذي قار جمال مسير اليوم السبت إدارة المحافظة وقيادة الشرطة إلى دعم الواقع الأمني في القضاء.

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