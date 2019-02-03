مجلس بغداد: مشروع القطار المعلق سيوقع خلال زيارة ماكرون للعراق

2019/02/03 | 08:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقتصاد ,

2019/02/03 10:20

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بغداد- العراق اليوم:

اكد مجلس محافظة بغدادان مشروع القطار المعلق قد تم انهاء تفاصيلة مع الشركتين الكورية والفرنسية وبانتظار توقعيه رسميا خلال زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للعراق الشهر المقبل.



وقال عضو المجلس سعد المطلبي إن “مشروع القطار المعلق تم بحثة وتهيئته من خلال اجتماع ضم الشركتيين المنفذتين للمشروع وهما فرنسية وكورية مع وزارة النقل, فضلا عن بحثه مع رئيس الوزراء من قبل الشركتين”.



وأضاف المطلبي، أن “المشروع مكتمل تصميميا حيث تم انجاز كافة تفاصيله مع وزارة النقل”، مبينا أن “المشروع متعلق بمبلغ الـ 15 % من العقد وتمثل نسبة المشاركة العراقية”.



واشار إلى أن “وزارة المالية ستقوم باضافة المبلغ الى المدينوية العراقية حتى يكون ضمن الاستحقاقات السيادية العراقية”، موضحا أن “ابرام العقد سيتم خلال زيارة الرئيس الفرنسي للعراق الشهر المقبل”.

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