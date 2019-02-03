الحزب الإسلامي يبارك اتفاق العراق والمملكة الأردنية ويؤكد انه يحقق الحالة التكاملية المطلوبة

2019/02/03 | 08:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادبارك الحزب الإسلامي العراقي، الاتفاق الذي تم اعلانه امس بين جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية، واصفاً إياه بالمهم والمؤثر بشكل إيجابي على أوضاع البلدين الشقيقين.

وأكد الحزب في تصريح صحفي أصدره بهذا الخصوص وتلقى “النور نيوز” نسخة منه إن “الاتفاق جاءت شاملاً للكثير من الجوانب الحيوية، فهو ضم القطاعات الاقتصادية والمالية والصحية والطاقة والنقل، مضيفاً بان الشروع بتفعيل ما تم الاتفاق عليه سيكون له مردود وفوائد جمة في هذه القطاعات الأساسية”.

ونوه التصريح “بالانجاز المهم المتحقق في مجال الربط الكهربائي، والاتفاق على ان يقوم الجانب الاردني بتزويد الجانب العراقي بالكهرباء، معربا عن تطلعه لان يكون هذا الامر بداية لحل هذا الملف الذي طال انتظار العراقيين له”.

كما أوضح الحزب بأن “ترسيخ أجواء التعاون والتحاور وتعميق الصلات بين الدول حالة متميزة تستحق الاشادة ، مشدداً على إن مكانة العراق تكتمل مع مكانة جيرانه ، ودوره المؤثر مرتبط بإقامة علاقات متميزة مع محيطه الإقليمي وفي مقدمتهم المملكة الأردنية الهاشمية”.

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