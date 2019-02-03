2019/02/03 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..افادت وكالة “سانا” السورية، بأن التحالف الدولي الذي تقوده امريكا بزعم محاربة الارهاب، استهدف بغارة أحد مواقع الجيش في منطقة السكرية غرب البوكمال، ما أدى إلى سقوط جرحى، في خطوة تضاف الى سلسلة جرائمه المتواصلة بحق المدنيين والقوات الامنية.ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: “أقدم طيران التحالف الأمريكي على تنفيذ ضربة جوية ضد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “التحالف الدولي” يواصل ارتكاب الجرائم ..



استهداف مواقع الجيش السوري قرب الحدود مع العراق alansaar.

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