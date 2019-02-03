إستشهاد وإصابة شرطيين بتعرض داعشي لنقطة تفتيش جنوب بعقوبة

2019/02/03 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ديالى: الفرات نيوز} أستشهد واصيب شرطيان في حصيلة نهائية لتعرض عصابات داعش الارهابية، على نقطة لحماية النفط في البزايز جنوب ناحية بهرز جنوب بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وذكر مصدر أمني لوكالة {الفرات نيوز} ان "الأوضاع تحت السيطرة ووصلت تعزيزات الى هناك".وأضاف "كما تم احباط محاولة تسلل لداعش في ريف خانقين من قبل قوات الحشد الشعبي لواء 110".انتهىبواسطة..



مصطفى الجوراني

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