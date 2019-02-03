تحالف الفتـح تطالب بعقد جلسة طارئة للبرلمان لمناقشة الاتفاقيـة الموقعة مع الاردن

2019/02/03 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب تحالف / الفتـح / رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة طارئة لمناقشة تفاصيل الاتفاقيـة الجديدة الموقعة بين العراق و الاردن.

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