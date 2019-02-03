القبض على احد مهربي الاسلحة غرب الموصل‏

2019/02/03 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على احد مهربي الاسلحة غرب مدينة الموصل.‏

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