2019/02/03 | 08:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القت القوات الامنية القبض على احد مهربي الاسلحة غرب مدينة الموصل.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على احد مهربي الاسلحة غرب الموصل) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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