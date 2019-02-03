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القبض على احد مهربي الاسلحة غرب الموصل‏
2019/02/03 | 08:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القت القوات الامنية القبض على احد مهربي الاسلحة غرب مدينة الموصل.‏

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