النجف تمنع “البناء المرتفع” في “وادي السلام” وتتطلع لإدراجها على لائحة اليونسكو

2019/02/03 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري، عن منع البناء المرتفع فوق مقابر مقبرة وادي السلام احدى اهم المقابر في العالم، فيما أكد أنه سيعاود مفاتحة اليونسكو لإدراج المقبرة على لائحة التراث العالمي.وقال الياسري في تصريحات متلفزة تابعتها /المعلومة/، إنه “تم تشكيل لجنة لإعادة تأهيل مقبرة وادي السلام”، مؤكدا أنه “لن نسمح برفع البناء […]

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