مربو المواشي يتكبدون خسائر كبيرة بسبب استيراد العجول

2019/02/03 | 08:50

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شبكة اخبار الناصرية:

كشفت مديرية زراعة ذي قار عن تعرض العديد من مربي المواشي الى خسائر مالية كبيرة نتيجة استيراد العجول الحية رخيضة الثمن .





شبكة اخبار الناصرية:كشفت مديرية زراعة ذي قار عن تعرض العديد من مربي المواشي الى خسائر مالية كبيرة نتيجة استيراد العجول الحية رخيضة الثمن .وقال معاون مدير زراعة ذي قار فرج ناهي لشبكة اخبار الناصرية ، ان العجول المستوردة اصبحت تنافس المنتج المحلي بسبب انخفاض اسعارها ، ما كبد مربي المواشي خسائر مالية كبيرة .واوضح ان تكاليف تربية العجول في العراق لاتزال باهضة التكاليف ، ولا يمكن معها لمربي المواشي منافسة اسعار العجول المستوردة .

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