الاصلاح تحذر من مخاطر المقذوفات الحربية ،وتطالب الدفاع المدني بالتحرك

2019/02/03 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شبكة اخبار الناصرية:

حذرت الادارة المحلية في قضاء الاصلاح شرقي محافظة ذي قار من المخاطر المحدقة نتيجة المقذوفات الحربية غير المنفلقة ومخلفات الجيش العراقي السابق المنتشرة باطراف القضاء ، داعية مديرية الدفاع المدني الى التحرك في هذا المجال .





شبكة اخبار الناصرية:حذرت الادارة المحلية في قضاء الاصلاح شرقي محافظة ذي قار من المخاطر المحدقة نتيجة المقذوفات الحربية غير المنفلقة ومخلفات الجيش العراقي السابق المنتشرة باطراف القضاء ، داعية مديرية الدفاع المدني الى التحرك في هذا المجال .وقال قائممقام الاصلاح علي حسين لشبكة اخبار الناصرية ، ان عدد من المقذوفات انفجرت بالفعل على المدنيين اثناء عمليات حراثة الارض او الرعي في المناطق الزراعية المحيطة بالقضاء وتسببت بخسائر في الارواح .واستشهد حسين بمصرع شاب واصابة اثنين اخرين بجراح قبل ايام حين انفجر عليهم لغم ارضي من مخلفات الجيش السابق في منطقة الرميض التابعة للقضاء .

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