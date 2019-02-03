اعادة سبع أرساليات مخالفة للضوابط القانونية في مطار بغداد ومنفذ الشيب

2019/02/03 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعادت هيئة المنافذ الحدودية 7 أرساليات مخالفة للضوابط القانونية في مطار بغداد الدولي ومنفذ الشيب .

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