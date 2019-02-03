نائب عن صلاح الدين يكشف عن توجه لبناء 80 مدرسة بالمحافظة

2019/02/03 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن محافظة صلاح الدين، محمد البلداوي، الأحد، عن وجود وجود توجه لبناء 80 مدرسة في المحافظة ضمن الموازنة المخصصة لهذا الغرض في عموم المحافظات، مشدداً على ضرورة تكليف المحافظ بادارة صلاح الدين من دون مجلس المحافظة، وتحت اشراف ومراقبة نوابها.وقال البلداوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الموازنة شملت تخصيصات مالية لبناء […]

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