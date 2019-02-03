ميسي يهدي برشلونة التعادل مع فالنسيا في الدوري الإسباني

2019/02/03 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل أنقذ الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه برشلونة من الهزيمة أمام ضيفه فالنسيا، وأعاده للتعادل بهدفين لكل فريق بعد تأخر البرسا بهدفين، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).تقدم فالنسيا بهدفين عن طريق الفرنسي كيفن غاميرو ودانيال باريخو من ضربة جزاء في الدقيقتين 24 و32 من زمن اللقاء.وعاد ميسي ليقود البرسا للتعادل بهدفين في الدقيقتين 39 و64، الأول له من ضربة جزاء.ولم يقدم برشلونة المردود المقنع له خلال اللقاء، وظهر نجومه في أغلب أوقات المباراة بشكل أقل بكثير من مستوياتهم الحقيقية.بهذه النتيجة، يتصدر برشلونة الترتيب برصيد 50 نقطة بفارق 6 نقاط عن أتلتيكو مدريد، فيما ارتقى فالنسيا للمركز السابع برصيد 30 نقطة.

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