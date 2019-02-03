فيديو - شنايدر يهنئ المنتخب القطري بكأس آسيا على طريقته الخاصة

2019/02/03 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر حرص الهولندي ويسلي شنايدر؛ نجم الغرافة القطري، على تهنئة المنتخب القطري بعد تتويجه بطلًا لكأس آسيا الإمارات 2019.

الأدعم حقق إنجازًا تاريخيًا أول أمس الجمعة، بحصوله على اللقب القاري لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز أمام اليابان بثلاثية مقابل هدف وحيد.

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وقام شنايدر بتهنئة العنابي على طريقته الخاصة، حيث نشرت قناة "الكأس" القطرية، فيديو له وهو يغني أغنية "شومي له" الشهيرة.

ويسلي شنايدر نجم #الغرافة يغني "شومي له شومي له" احتفالا بتتويج منتخب الوطني بلقب #كأس_آسيا2019 #قطر_بطل_آسيا #قطر @sneijder101010 pic.twitter.com/eVj6RWoJSx— قنوات الكاس (@alkasschannel) ٢ فبراير ٢٠١٩بعثة الأدعم عادت بالأمس إلى الدوحة حاملة للكأس، وكان في استقبالها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد.

وجاب المنتخب القطري شوارع الدوحة بحافلة خاصة، وسط استقبال شعبي كبير، الذي احتفل مع اللاعبين على الكورنيش.

المُنتخب القطري 🇶🇦 يتوج بطلًا لكأس آسيا بعد أن بصم على بطولة رائعة! 🎉🎊كل تفاصيل تتويج العنّابي في حلقة خاصة من #YallaGoal، بأرقام وإحصائيات وتحليل فني شامل! https://t.co/Md0eE2sGQ9— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١ فبراير ٢٠١٩

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