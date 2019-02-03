اسطورة مانشستر يونايتد يفتح النار على بوغبا

2019/02/03 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ فتح النجم السابق واسطورة مانشستر يونايتد الانكليزي لكرة القدم، بول سكولز، النار على لاعب الفريق الحالي، الفرنسي بول بوغبا، برغم تألقه مع مدربه الحالي أولي غونار سولسكاير في المباريات الأخيرة، وذلك بعد الانتقادات الأخيرة بعد صورته مع النجم المصري محمد صلاح.

ونقلت صحيفة "الصن" البريطانية عن سكولز قوله ان "الأزمة بين بوغبا ومدرب الفريق السابق جوزيه مورينيو تظهر أن اللاعب الفرنسي يلعب لحسابه، وليس لحساب مدربه".

وأضاف ان "بوغبا فقد احترامه الكامل لمورينيو قبل أن يرحل الأخير عن تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي".

وتابع "لا أتفق مع سلوك بوغبا تجاه مورينيو، ولكن اللاعب الآن يقدم أفضل ما لديه مع سولسكاير الذي جعله لاعبا رئيسيا".

وأوضح سكولز "لست متأكدا من أن تعامل سولسكاير مع بوغبا سبق أن وجده الأخير من مدربه الأسبق ماسيميليانو آليغري في يوفنتوس".

يذكر أن الخلاف الحاد بين مورينيو وبوغبا كان أحد أسباب تراجع مستوى مانشستر يونايتد تحت قيادة المدرب البرتغالي، وأدى ذلك إلى نتائج سلبية للفريق.

وكان النجم الفرنسي قد تعرض في الأيام الماضية لسيل من الانتقادات بعد نشره لصورة مع محمد صلاح، لاعب ليفربول على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وحث أنصار "الشياطين الحمر" بوغبا على حذف صورته مع صلاح من حساباته في المواقع الاجتماعية، وفق ما ذكر موقع "مانشستر إيفنينغ نيوز" الإنكليزي.

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