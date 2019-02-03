التحالف الامريكي يستهدف موقعاً عسكرياً للجيش السوري في البو كمال

2019/02/03 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر عسكري في الجيش السوري بأن تحالف الامريكي استهدف بغارة

جوية أحد مواقع الجيش في منطقة السكرية غربي البوكمال على الحدود مع

العراق، ما أدى إلى سقوط جريحين.

وقال المصدر: "أقدم طيران التحالف الأمريكي على تنفيذ ضربة جوية ضد

مربض مدفعية تابع لقواتنا العاملة في منطقة السكرية غرب البوكمال".

وأضاف أن الضربة نفذت في تمام "الساعة 11:30 الليلة الماضية وتسببت

بجرح جنديين وتدمير مدفع".

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