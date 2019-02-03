اللواء الثاني في الحشد يواصل تنفيذ توجيهات ابو مهدي المهندس

2019/02/03 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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يواصل مقاتلو اللواء الثاني في الحشد الشعبي، وحداتهم التدريبية وذلك تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الحاج ابو مهدي المهندس باعتبار هذا العام عاماً للتدريب.

وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن تدريبات اللواء الثاني في الحشد لشعبي تهدف الى البقاء والمحافظة على جاهزية المقاتلين وفي جميع الظروف الجوية.

وأضاف أن كافة تشكيلات اللواء الثاني في الحشد الشعبي وبجميع صنوفها القتالية جاهزة لتنفيذ اي واجب تكلف به من قبل القيادة.

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