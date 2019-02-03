الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لداعش في اطراف خانقين

2019/02/03 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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احبطت قوات الحشد الشعبي، مساء امس السبت، محاولة تسلل لتنظيم “داعش” الإرهابي في اطراف قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى، إن قوة من اللواء 110 في الحشد الشعبي احبطت، مساء امس السبت، تسللا لتنظيم “داعش” الإرهابي في قرى اطراف قضاء خانقين.

وأضاف، أن عملية الاحباط لم تسفر عن وقوع خسائر في صفوف قوات الحشد الشعبي.

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