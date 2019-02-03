2019/02/03 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..تحدث الكاتب الفلسطيني، عبد الباري عطوان، الاحد، عن العقوبات الامريكية التي تفرضها ادارة واشنطن على الدول التي لا ترضخ لإملاءاتِها مثل الصين وروسيا وايران، قائلا ان تلك العقوبات بدأت تعطي نتائج سلبية ليس على الاقتصاد الامريكي، بل بانهاء تدريجي لهيمنة الدولار كوحدة قياس للعملات العالمية.وذكر عطوان في مقال صحافي تابعه /الانصار/ ان “إدارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عطوان يتوقع بانهيار الدولار الأمريكي إمام إيران وروسيا والصين alansaar.

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