دكتورة حاصلة على خمس براءات اختراع

2019/02/03 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدكتورة منى تركي الموسوي تدريسية ومقررة الدراسات العليا في قسم علوم الحياة في كلية العلوم للبنات جامعة بغداد

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