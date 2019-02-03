ثـقـافــة الــنّبـْــذ

2019/02/03 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادراً ما كان التّنوع عندنا نحن العرب والمسلمين ثراء معرفياً يدفع إلى ممارسة الاختلاف الفكريّ والسياسي والاجتماعي والدينيّ ممارسةً ثقافية متنوّرة

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