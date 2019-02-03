القبض على شخص يحمل اسلحة في سيارته ببغداد

2019/02/03 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس القت نجدة بغداد، الاحد، القبض على شخص يحمل في سيارته، قاذفة صواريخ RPG7 وصاروخ ومسدس، لا يحمل مستمسكات رسمية في منطقة الحرية.وذكر بيان للنجدة، تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (3 شباط 2019)، ان “دوريات النجدة وبالتعاون مع مفارز الشرطة الاتحادية، القت القبض على شخص يقود عجلة نوع دوج جورني بيضاء اللون […]

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