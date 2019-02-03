حزب سويدي يرشح شخصية كردية لجائزة نوبل للسلام

2019/02/03 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اختير الزعيم الكردي المعارض صلاح الدين دمرداش كمرشح لجائزة نوبل للسلام.وذكر الموقع الرسمي لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، اليوم (3 شباط 2019)، أن “نائب الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي توماس هامربرغ، اقترح دمرداش الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، كمرشح للجائزة”.وجاء في رسالة هامربرغ التي اقترح فيها دمرداش للجائزة أنه “على […]

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