ميسان:ضبط أكثر من 515 مقذوف حربي برقع الاستكشافات النفطية

2019/02/03 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، امس السبت، بضبط وإتلاف أكثر من 515 مقذوف حربي ضبطت برقع الاستكشافات النفطية بمحافظة ميسان.

وذكر المصدر في تصريح صحفي ، إن “فرق معالجة القنابل غير المنفلقة التابعة للدفاع المدني أجرت عمليات مسح واسعة لرقع الاستكشافات النفطية المحالة للاستثمار في محافظة ميسان”.

وأضاف انه “تم العثور على أكثر من 515 مقذوف حربي ما بين قذائف اربي جي وقذائف هاون وقنابر يدوية ومختلف والاعتدة فضلا عن صواريخ مضادة للدروع وغيرها”.





وأوضح المصدر انه “تم إتلاف تلك المقذوفات بأماكن مخصصة بإطراف المحافظة من دون اي خسائر مادية او بشرية”.





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