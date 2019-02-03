عراق برس* تنشر شروط القبول والمستمسكات المطلوبة للتقديم على المعهد القضائي

2019/02/03 | 09:19

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بغداد – عراق برس- 3 شباط / فبراير: اعلن المعهد القضائي ، الاحد ، شروط القبول والمستمسكات المطلوبة للدورة الثانية والاربعين لسنة ٢٠١٩

ويمكن قراءة الشروط والمستمسكات المطلوبة والتقديم عبر الرابط: انتهى اح

https://www.hjc.iq/institute_form.html

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