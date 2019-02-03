3 آلاف دارس ودارسة بمحو الامية يؤدون امتحانات نصف السنة في ذي قار

2019/02/03 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك بحدود ثلاثة آلاف دارس ودارسة في مراكز محو الامية بذي قار، باداء امتحانات نصف السنة.

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