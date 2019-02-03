نظام حديث لانتاج علف الدواجن والاسماك في بابل

2019/02/03 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية زراعة بابل عن استحداث نظام الحديث لانتاج مواد علفية للدواجن والاسماك ، من اجل تجهيز مربي الثروة الحيوانية في عدد من المحافظات لزيادة الانتاج المحلي.

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