لحسم الخلافات ..نائب يتحدث عن اتفاق

2019/02/03 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، ، ان تحالفي الاصلاح والبناء سيعقدان اجتماعات موسعة خلال الأسبوع المقبل لاكمال الكابينة الوزارية وحسم ملف رؤساء اللجان النيابية الدائمة، مؤكدا الوصول الى اتفاق نهائي على ترشيح شروان الوائلي لحقيبة الداخلية .

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