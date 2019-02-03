مجلة “فورين بوليسي” تنشر تصنيفا يجمع ابن سلمان وأمير قطر وقاسم سليماني

2019/02/03 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادت ولي عهد السعودي محمد بن سلمان تمثلت في السماح للمرأة بقيادة السيارة، وإنشاء هيئة خاصة للترفيه، مضيفة أن “أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، تعيش بلاده حصارا من قبل دول خليجية خلال فترة توليه الحكم، ولا تزال بلاده تستعد لاستضافة كأس العالم في عام 2022.

ولفتت إلى أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مهووس بعالم الصواريخ الحربية والرؤوس النووية، والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة جمعتهما في سنغافورة عام 2018.

وتضمنت القائمة أسماء أخرى معروفة في الشرق الأوسط، كقائد الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والذي جاء على رأس شخصيات تصنيف “الدفاع والأمن”.

كما قدمت القائمة تصنيفا أسمته “الراحلون”، أبرز من فيها الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي أنان، والصحفي السعودي الذي تم اغتياله في قنصلية بلاده بإسطنبول جمال خاشقجي، والعالم الأمريكي ستيفن هوكينغ، والرحالة الأمريكي أنتوني بوردين، والسيناتور الأمريكي السابق جون ماكين.

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