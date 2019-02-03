2019/02/03 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اعلنت شركة جوجل Google عن اطلاق أدوات جديدة في تطبيقها العائلي “فاميلي لينك”، تهدف إلى وضع “قواعد رقمية أساسية” للمراهقين والأطفال عن طريق تمكين الوالدين بمجموعة أكبر من الخصائص توفر لهم التحكم في هواتف أبنائهم عن بعد.واضافت الشركة ان ” الخاصية حاليا تمنح الوالدين القدرة على إغلاق الهواتف أو الأجهزة اللوحية الخاصة بأبنائهم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جوجل تطلق تحديثا لتطبيق Family Link للأطفال والمراهقين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جوجل تطلق تحديثا لتطبيق Family Link للأطفال والمراهقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).