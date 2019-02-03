التجارة: الاتفاق الأردني له فوائد اقتصادية والتعرفة الجمركية لا تشمل جميع السلع

2019/02/03 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة التجارة، الاحد، عن فوائد الاتفاق الموقع بين العراق والأردن لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، مشيرة الى انه لا يتضمن رفع التعرفة الكمركية عن جميع السلع الداخلة الى العراق.

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