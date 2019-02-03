2019/02/03 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… أقدمت القوات الصهيونية, الأحد, على استهداف الصيادين الفلسطينيين جنوبي قطاع غزة.وذكرت وسائل إعلام فلسطينية, إن “جنود الاحتلال الصهيوني فتحوا نيران رشاشاتهم بشكل مكثف تجاه صيادي العصافير في منطقة “الفراحين” شرقي محافظة خان يونس”.وأضاف أن “القوات الصهيونية أطلقت نيرانها تجاه الأراضي الزراعية شرقي محافظة رفح جنوبي قطاع غزة”.ويواصل الجيش الصهيوني اختراق تفاهمات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصهاينة يستهدفون الصيادين الفلسطينيين بالأسلحة الرشاشة جنوبي غزة alansaar.

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