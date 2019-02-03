2019/02/03 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… كشف النائب عن محافظة بابل سالم طحمير، الأحد، عن وجود تعزيزات أمنية جديدة للحشد الشعبي في منطقة جرف النصر لمنع حدوث اي استهدف إرهابي.وقال طحمير في تصريح, إن “ناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل شهدت استهدافا ارهابيا وتوترا في اوضاعها الامنية، بعد انفجار السيارة المفخخة واحباط محاولة التسلل لعناصر عصابات داعش الإجرامية”.وأشار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب عن بابل يكشف عن تعزيزات أمنية جديدة للحشد الشعبي في جرف النصر alansaar.

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