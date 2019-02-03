غدا انطلاق مباريات الجولة 15 من دوري الكرة الممتاز

2019/02/03 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق يوم غد الاثنين منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم بلقاء يجمع فريقي الحسين والبحري على ملعب الصناعة في العاصمة الحبيبة بغداد .

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